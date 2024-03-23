Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале заявление, в соответствии с которым Украина руками Запада на протяжение десяти лет становилась центром распространения терроризма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии