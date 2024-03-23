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Захарова назвала Украину центром распространения терроризма

Захарова назвала Украину центром распространения терроризма

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале заявление, в соответствии с которым Украина руками Запада на протяжение десяти лет становилась центром распространения терроризма.

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