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Чекалин попросился посетить храм в "Бутырке"

Чекалин попросился посетить храм в "Бутырке"

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем, осужденный по делу о выводе средств в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по поддельным документам, планирует посетить храм на территории СИЗО-2 "Бутырка".

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