Haber7, Турция. "Дел на пять минут". Турки высмеяли заявление Нидерландов о войне с Россией

...был такой анекдот......таможенник спрашивает туриста...."Ваша цель посещения Голландии????".......турист в ответ....."Секс и травы покурить"......таможенник...."Так и запишем ...."осмотр достопримечательностей"))))))))

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

А нидерЛандия - это где???? Кто-нибудь знает электронный адрес этого хуйнерала? Уж больно руки чешутся, выровнять все неровности на морде лица этого тюльпанового вояки....