Нидерландам нужно готовиться к войне с Россией и набирать больше резервистов и добровольцев, цитирует Haber7 главнокомандующего армией Королевства Мартин Вийнен.
Haber7, Турция. "Дел на пять минут". Турки высмеяли заявление Нидерландов о войне с Россией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Попивняк
...был такой анекдот......таможенник спрашивает туриста...."Ваша цель посещения Голландии????".......турист в ответ....."Секс и травы покурить"......таможенник...."Так и запишем ...."осмотр достопримечательностей"))))))))
Ответить
8 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
А нидерЛандия - это где???? Кто-нибудь знает электронный адрес этого хуйнерала? Уж больно руки чешутся, выровнять все неровности на морде лица этого тюльпанового вояки....
Ответить
5 час.
СД
Семен Дремин
ДАТУ назовите когда..............................................
Ответить
45 мин.
Свежие комментарии