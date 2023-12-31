Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Haber7, Турция. "Дел на пять минут". Турки высмеяли заявление Нидерландов о войне с Россией

Haber7, Турция. "Дел на пять минут". Турки высмеяли заявление Нидерландов о войне с Россией

Нидерландам нужно готовиться к войне с Россией и набирать больше резервистов и добровольцев, цитирует Haber7 главнокомандующего армией Королевства Мартин Вийнен.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
...был такой анекдот......таможенник спрашивает туриста....&quot;Ваша цель посещения Голландии????&quot;.......турист в ответ.....&quot;Секс и травы покурить&quot;......таможенник....&quot;Так и запишем ....&quot;осмотр достопримечательностей&quot;))))))))
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8 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
А нидерЛандия - это где???? Кто-нибудь знает электронный адрес этого хуйнерала? Уж больно руки чешутся, выровнять все неровности на морде лица этого тюльпанового вояки....
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5 час.
СД
Семен Дремин
ДАТУ назовите когда..............................................
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45 мин.

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