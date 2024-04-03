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Песков: активность Киева требует от РФ дополнительных мер безопасности

Киевский режим продолжает агрессивную террористическую политику в отношении РФ. Это требует готовности наших служб и принятия дополнительных мер безопасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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