Запад объявляет России экономическую войну, AMD и Intel приостановят поставки

00:00 Сводка информации 02:48 США готовы помочь 03:03 Россия и ООН 04:35 Перехваты в небе 04:49 Взяли под контроль 06:26 Медведев предупредил 06:52 Вызываю такси 07:24 У россиян все хорошо 07:41 Ограничить доступ 08:15 Китай обвинил ДПП Тайваня 08:57 Россия останавливает пуски с Куру 11:19 Общие впечатления Дополнительные санкции против России могут быть приняты, сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации Байдена США и ЕС рассматривают возможность отключения от SWIFT отдельных российских банков и компаний, а не всей страны, говорят источники CNN Германия приняла решение об отключении своего телескопа на совместном аппарате Спектр-РГ глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.