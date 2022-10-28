Банкам угрожает дефицит банкоматов: старые стали опасными, а новых не предвидится

Леонид Злотов Как уже сообщали «Новые Известия», на днях мошенники воспользовались тем, что в банкоматах NCR (американского производства) Альфа-Банка не было проведено обновление программного обеспечения, и пополнили свои счета сразу на 60 млн.
Леонид Злотов Как уже сообщали «Новые Известия», на днях мошенники воспользовались тем, что в банкоматах NCR (американского производства) Альфа-Банка не было проведено обновление программного обеспечения, и пополнили свои счета сразу на 60 млн.
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