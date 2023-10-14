"Сообразили на троих": Путин рассказал, как отметил день рождения в компании с Токаевым

Компанию Путину и Токаеву составил также Мирзиёев.Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ в Бишкеке рассказал детали празднования своего дня рождения.
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