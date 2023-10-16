Австралия предлагает регулировать криптобиржи

Федеральное правительство Австралии рассматривает возможность введения требования к криптовалютным биржам о получении лицензии на финансовые услуги от Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), ее местным финансовым регулятором.
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