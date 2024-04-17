Как выросли цены на подержанные машины

За квартал подержанные автомобили всех возрастных категорий в России подорожали примерно на 10%. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало динамику средних цен на подержанные легковые автомобили с 1 квартала 2023 года по 1 квартал 2024 года.
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