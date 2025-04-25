Банк ВТБ, опасность для клиента!!! Или как я на ровном месте стал должен банку почти 35000

Зиночка, ты удивишься! У меня много кредитных карт, я активно ими пользуюсь, я в этом эксперт, и тут происходит что-то вроде этого.
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