Как женщины предохранялись от беременности в Средние века: самые «дикие» методы контрацепции

В Средние века вопрос контроля рождаемости и предохранения от нежелательной беременности был актуален, несмотря на отсутствие современных знаний о репродуктивной системе и контрацептивных средствах.
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