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ПВО России: уничтожен украинский беспилотник над Крымом

ПВО России: уничтожен украинский беспилотник над Крымом

Министерство обороны России сообщает о ликвидации украинского беспилотника в небе над Крымом. Аппарат самолетного типа был уничтожен дежурными средствами ПВО около 09:40 по московскому времени над территорией Республики Крым.

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