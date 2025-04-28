Сергей Соседов решил критично сравнить Ольгу Бузову и Леру Кудрявцеву

Музыкальный критик Сергей Соседов открылся в интервью, заявив, что все скандалы и споры в шоу-бизнесе создаются исключительно ради повышения рейтингов и не отражают реальных отношений между участниками за кулисами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии