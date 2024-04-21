Калининградская область попала в список регионов, где больше всего подорожала аренда квартир на майские праздники

В связи с ростом спроса на кратковременную аренду жилья в Калининградской области, стоимость проживания в Янтарном во время майских праздников выросла на 24%, что делает этот курортный посёлок самым дорогим в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии