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Алаудинов: для завершения спецоперации в 2024 году есть все предпосылки

Алаудинов: для завершения спецоперации в 2024 году есть все предпосылки

Для завершения специальной военной операции (СВО) в 2024 году есть все предпосылки. Соответствующее заявление сделал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, информирует ТАСС.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Смотря на каких условий весь этот будет договорняк и в чьих интересах. Но то что Россия должна освободить всю территорию не подлежит сомнению.... Пора заканчивать интересы бизнеса ставить превыше интересов России и народа...
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16 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Помните, Кадыров говорил Путину:» Отдайте приказ и закройте глаза, через три дня войны не будет «! Так нужно было сделать, сколько людей потеряли…
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15 час.
VG
Vasily Golov
Генерал! Не поминает Вам российская армия в Чечне.Мне на поминает.Мало кто знает,что Россия вела войну против чеченского населения,Каждый паренек умел стрелять из РПГ,водить любой вид транспорта.Видел в Карца угон танка двумя мальчиками,которые хотели быть мужчинами.видел их стрельбу из ПМ-8 и АК.Примерно так воюет контингент СВО.Против всего населения Украины.Мотив- ресурсы для себя и Европы.Она одарит.Такое же обещал Дудаев.Халифат и весь Кавказ чеченский.Предатели из России одаривали боевиков.Запад помогал.Кадыров старший попросил мира,иначе армия России применила бы все виды .вооружения.Это  выход из войны без победителя и поражения.С Украиной такого не получить.Ставки очень высоки.Выход только в Победе при применении всех видов вооружения.Нужна мобилизация очередная и создания полноценных фронтов.Север,Центр,Юг,Восток,Запад.Перетряхнуть вещмешки с гуманизмом и милосердием к противнику.Тут не до гуманности.Можно опоздать с Победой.Диванному стратегу не учить генерала боевого.Но нарушение логистики на Украине- путь к победе.Логистика- кровоснабжение ВСУ и НАТО.Там готовят ВПК,тут готова логистику.Целая и неповрежденная.
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13 час.

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