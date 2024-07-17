Алаудинов: для завершения спецоперации в 2024 году есть все предпосылки

VG

Vasily Golov

Генерал! Не поминает Вам российская армия в Чечне.Мне на поминает.Мало кто знает,что Россия вела войну против чеченского населения,Каждый паренек умел стрелять из РПГ,водить любой вид транспорта.Видел в Карца угон танка двумя мальчиками,которые хотели быть мужчинами.видел их стрельбу из ПМ-8 и АК.Примерно так воюет контингент СВО.Против всего населения Украины.Мотив- ресурсы для себя и Европы.Она одарит.Такое же обещал Дудаев.Халифат и весь Кавказ чеченский.Предатели из России одаривали боевиков.Запад помогал.Кадыров старший попросил мира,иначе армия России применила бы все виды .вооружения.Это выход из войны без победителя и поражения.С Украиной такого не получить.Ставки очень высоки.Выход только в Победе при применении всех видов вооружения.Нужна мобилизация очередная и создания полноценных фронтов.Север,Центр,Юг,Восток,Запад.Перетряхнуть вещмешки с гуманизмом и милосердием к противнику.Тут не до гуманности.Можно опоздать с Победой.Диванному стратегу не учить генерала боевого.Но нарушение логистики на Украине- путь к победе.Логистика- кровоснабжение ВСУ и НАТО.Там готовят ВПК,тут готова логистику.Целая и неповрежденная.