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Детская трагедия, борьба с зависимостью и новый брак: как сложилась судьба артиста Эдуарда Радзюкевича

Детская трагедия, борьба с зависимостью и новый брак: как сложилась судьба артиста Эдуарда Радзюкевича

Миллионы зрителей знают Эдуарда Радзюкевича как одного из главных лиц шоу «6 кадров» и бессменный закадровый голос передачи «Сам себе режиссёр».

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