«ПСЖ» разгромил «Монпелье» и вышел в лидеры чемпионата Франции

Во французской Лиге 1 стартовал 11-й тур: «ПСЖ» в Париже обыграл «Монпелье» — 3:0. Голы у хозяев поля забили Ли Кан Ин, Уоррен Заир-Эмери и Витинья, а марокканец Ашраф Хакими записал на свой счет две результативные передачи.