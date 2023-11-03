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«ПСЖ» разгромил «Монпелье» и вышел в лидеры чемпионата Франции

«ПСЖ» разгромил «Монпелье» и вышел в лидеры чемпионата Франции

Во французской Лиге 1 стартовал 11-й тур: «ПСЖ» в Париже обыграл «Монпелье» — 3:0. Голы у хозяев поля забили Ли Кан Ин, Уоррен Заир-Эмери и Витинья, а марокканец Ашраф Хакими записал на свой счет две результативные передачи.

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