«Туман войны» над Торецком: «Русские „неожиданно“ атаковали всем фронтом и достигли центра города»

Радомир Маркуш 7 октября 2024 г., 18:03 Западные и украинские эксперты предрекают скорое освобождение армией России Дзержинска По данным проекта WarGonzo, в Дзержинске (Торецке) продолжаются тяжелые городские бои, но есть очередные продвижения ВС РФ.
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