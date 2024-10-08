«Туман войны» над Торецком: «Русские „неожиданно“ атаковали всем фронтом и достигли центра города»

Радомир Маркуш 7 октября 2024 г., 18:03 Западные и украинские эксперты предрекают скорое освобождение армией России Дзержинска По данным проекта WarGonzo, в Дзержинске (Торецке) продолжаются тяжелые городские бои, но есть очередные продвижения ВС РФ.