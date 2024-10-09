Росреестр Подмосковья принял 27 тысяч обращений с начала года

Работа с обращениями граждан — одно из ключевых направлений Росреестра Подмосковья. С января по сентябрь 2024 года поступило почти 27 тысяч обращений: свыше четырех тысяч в бумажном виде и 22 тысячи — через сайт.
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