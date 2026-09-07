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ВЕСТИ КРЫМ

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Рифат Сабитов: радио — это не просто вещание и информация, это аудиолетопись жизни кубанцев

Рифат Сабитов: радио — это не просто вещание и информация, это аудиолетопись жизни кубанцев

Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию начала радиовещания в Краснодарском крае.

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