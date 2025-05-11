Эрдоган: в урегулировании украинского кризиса наступил исторический момент

В урегулировании конфликта на Украине наступил исторический момент. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону в телефонном разговоре, сообщает ТАСС.
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