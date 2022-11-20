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Пешехода сбило с ног отлетевшим капотом во время ДТП в Уссурийске

Пешехода сбило с ног отлетевшим капотом во время ДТП в Уссурийске

В Уссурийске на улице Ленинградской случилось ДТП с тремя пострадавшими. Во время столкновения у Toyota Chaser отлетел капот, сбивший с ног проходившую мимо женщину, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

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