Пешехода сбило с ног отлетевшим капотом во время ДТП в Уссурийске

В Уссурийске на улице Ленинградской случилось ДТП с тремя пострадавшими. Во время столкновения у Toyota Chaser отлетел капот, сбивший с ног проходившую мимо женщину, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.