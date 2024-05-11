Гражданство России для бежавших от мобилизации украинцев: Риски нельзя недооценивать — политолог Игорь Шатров

Надо ли давать гражданство украинским мигрантам, сбежавшим от мобилизации в Россию? На каких основаниях? В чём выгода, а в чём опасность этой идеи для нашего общества? Эти и другие вопросы обсудим с нашим экспертом Игорем Шатровым.
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