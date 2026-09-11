Anthropic предотвратила попытки использовать Claude для создания биологического оружия

Компания Anthropic в 2026 году выявила несколько случаев возможного использования своих моделей искусственного интеллекта для исследований, результаты которых могли применяться при разработке биологического оружия.
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