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Anthropic предотвратила попытки использовать Claude для создания биологического оружия

Anthropic предотвратила попытки использовать Claude для создания биологического оружия

Компания Anthropic в 2026 году выявила несколько случаев возможного использования своих моделей искусственного интеллекта для исследований, результаты которых могли применяться при разработке биологического оружия.

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