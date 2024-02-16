Леса Амазонки могут пройти точку невозврата уже в 2050 году: от 10% до 47% экосистем рискуют разрушиться под тяжестью стресса, вызванного нехваткой воды, изменением климата и вырубкой лесов, что приведет к непредсказуемым и далеко идущим последствиям для Амазонки.