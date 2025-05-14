MoldATSA — после гибели сотрудника: «Все авиадиспетчеры проходят регулярные психологические проверки»

Государственное предприятие MoldATSA выразило глубокую скорбь и сожаление в связи со смертью авиадиспетчера, произошедшей 13 мая 2025 года при обстоятельствах, которые предстоит установить компетентным органам.
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