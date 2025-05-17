Путин: все вопросы на Ближнем Востоке должны решаться при уважении суверенитета

Россия поддерживает усилия арабских стран по дипломатическому урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии 34-го саммиту Лиги арабских государств (ЛАГ), телеграмма опубликована на сайте Кремля.