Они разработают маршруты для развития туризма вокруг озера Чаны

На рабочей встрече министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина с главами Чановского и Барабинского районов Виктором Губером и Игорем Кутеповым рассматривался вопрос развития туризма вокруг озера Чаны.
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