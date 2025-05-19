Степашин рассказал, как Польша относилась бы к России, получив Львов

Ника

Вот и проявляются те, кто хочет раздарить русские земли. Плевать, что поляки сделают с западенцами. А вот, на то, что это будет плацдарм для нападения на Россию, сомнению не подлежит. И никогда польское руководство не будет хорошо относиться к России.