Варшава иначе относилась бы к Москве, если бы получила Западную Украину и Львов и намучилась бы с ними, заявил президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр Сергей Степашин в интервью сайту «Аргументы и факты».
Степашин рассказал, как Польша относилась бы к России, получив Львов
Комментарии
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Eduard
Точно!
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8 час.
Ника
Вот и проявляются те, кто хочет раздарить русские земли. Плевать, что поляки сделают с западенцами. А вот, на то, что это будет плацдарм для нападения на Россию, сомнению не подлежит. И никогда польское руководство не будет хорошо относиться к России.
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5 час.
Grandad
Кузнецов Николай Иванович, а не Николаевич! При рождении Никон.
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4 час.
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