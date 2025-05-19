Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 531 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зинаида Овсянникова
    Почему никто не грохнет этого гномика- предателя. Народ Украины одумайтесь и уничтожайте эту бандеровщину.Мощный ролик к 6-...
  • Татьяна
    Шесть лет, надо бы поздравить жиденка! Где букеты из тюльпанов, гераней , да и орешника бы подкинуть  на опохмелку  н...Мощный ролик к 6-...
  • Grandad
    Кузнецов Николай Иванович, а не Николаевич! При рождении Никон.Степашин рассказа...

Степашин рассказал, как Польша относилась бы к России, получив Львов

Степашин рассказал, как Польша относилась бы к России, получив Львов

Варшава иначе относилась бы к Москве, если бы получила Западную Украину и Львов и намучилась бы с ними, заявил президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр Сергей Степашин в интервью сайту «Аргументы и факты».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Точно!
Ответить
8 час.
Ника
Вот и проявляются те, кто хочет раздарить русские земли. Плевать, что поляки сделают с западенцами. А вот, на то, что это будет плацдарм для нападения на Россию, сомнению не подлежит. И никогда польское руководство не будет хорошо относиться к России.
Ответить
5 час.
Grandad
Кузнецов Николай Иванович, а не Николаевич! При рождении Никон.
Ответить
4 час.
наверх