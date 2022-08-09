“Красивый дом” Трампа несколько часов обыскивали агенты ФБР - детали

Обыск в доме экс-президента США Дональда Трампа длился несколько часов. Как сообщила газета New York Times, ссылаясь на источники, ФБР искало документы, которые якобы политик вынес из Белого дома вместо того, чтобы передать их в Национальный архив.
Обыск в доме экс-президента США Дональда Трампа длился несколько часов. Как сообщила газета New York Times, ссылаясь на источники, ФБР искало документы, которые якобы политик вынес из Белого дома вместо того, чтобы передать их в Национальный архив.
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