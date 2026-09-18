NEWS.ru стал лауреатом федеральной премии ПроУспех «МОЯ МАРКА®»

Медиасайт NEWS.ru вместе с пространством для детей и семей «Москвариум» и территорией детства «Остров Мечты» стал лауреатом федеральной премии ПроУспех «МОЯ МАРКА®» в категории «Услуги и сервис».
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