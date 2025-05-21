Венедиктов: Россия пригласила США на форум по безопасности в Москве

Россия пригласила на 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, США и целый ряд недружественных стран, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.
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