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Царьград

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Француз Рибер: Одесса и Харьков станут частью России мирно

Француз Рибер: Одесса и Харьков станут частью России мирно

Французский военный аналитик Фабрис Рибер в интервью изданию "Французско-российский диалог" заявил, что Одесса и Харьков в конечном счёте окажутся в составе России, однако произойдёт это не в ходе боевых действий, а по итогам мирных переговоров.

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