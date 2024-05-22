Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину исполняется 77 лет

Сегодня, 22 мая, Фариду Мухаметшину, Председателю Госсовета Татарстана, исполняется 77 лет. С 1998 года он остаётся на посту спикера татарстанского парламента и активно участвует как в политической, так и в общественной жизни республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии