ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт на 9 мая в Калининграде

www.globallookpress.com/Vladimir Zhabrikov/URA.RU Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который по заданию украинского куратора готовил теракт на маршруте следования парадной колонны военных на празднование 80-летия Победы в Калининграде.
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