Роутеры Tenda оказались небезопасны: в некоторых моделях хакеры могут получить полный доступ без пароля

Уязвимость обнаружена в пяти моделях роутеров Tenda, но она может присутствовать и в других моделях тожеИсследователи из CERT Coordination Center обнаружили критическую уязвимость в нескольких моделях Wi-Fi-роутеров Tenda.
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