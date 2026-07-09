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Роутеры Tenda оказались небезопасны: в некоторых моделях хакеры могут получить полный доступ без пароля

Роутеры Tenda оказались небезопасны: в некоторых моделях хакеры могут получить полный доступ без пароля

Уязвимость обнаружена в пяти моделях роутеров Tenda, но она может присутствовать и в других моделях тожеИсследователи из CERT Coordination Center обнаружили критическую уязвимость в нескольких моделях Wi-Fi-роутеров Tenda.

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