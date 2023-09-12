56-летнего бойца с позывным "Корреспондент", военкора (хотя сам он не любил, когда его называли военкором) Геннадия Дубового насмерть сбил автомобиль - чёрный внедорожник без номеров - на пересечении бульвара Шевченко и улицы Артёма.
В центре Донецка погиб Геннадий Дубовой
Комментарии
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Владимир Грачев
И это самое страшное в жизни, когда погибает защитник, ПАТРИОТ в тылу от действий того, кого он защищает! Наказание должно быть самым суровым!
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7 час.
НН
Надежда Никитина
Машина без номеров. Шел по переходу. Сбили у дома. Похоже что это не случайно. Ничего не написано, задержан ли водитель.
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5 час.
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