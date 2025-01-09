Маскерано опроверг подписание Неймара в «Интер Майами»: «Вы знаете правила MLS по поводу потолка зарплат»

Бывший игрок «Барселоны» Хавьер Маскерано, тренирующий «Интер Майами», прокомментировал слухи о возможном переходе Неймара в американскую команду после завершения его контракта с «Аль-Хилялем», который действует до конца июня 2025 года.
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