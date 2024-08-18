Яблочный Спас в 2024 году: какого числа его отмечают, история и традиции праздника

Михаил Мамонов

а для чего на первом фото изображена какая то азиатка , не имеющая никакого отношения к древнему славянскому исконно нашему празднику . автор статьи а не заигрались ли вы в фестивали плова ? какое отношение эта азиатка имеет к Русскому нашему "Яблочному Спасу".