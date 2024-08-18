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Яблочный Спас в 2024 году: какого числа его отмечают, история и традиции праздника

Яблочный Спас в 2024 году: какого числа его отмечают, история и традиции праздника

Яблочный Спас — народное название христианского праздника Преображение Господне. В этот день принято посещать богослужения, освящать яблоки и другой урожай, а также собираться за одним столом с семьей и друзьями, наслаждаясь тематическими блюдами и душевной беседой.

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Комментарии
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Михаил Мамонов
а для чего на первом фото изображена какая то азиатка , не имеющая никакого отношения к древнему славянскому исконно нашему празднику . автор статьи а не заигрались ли вы в фестивали плова ? какое отношение эта азиатка имеет к Русскому нашему &quot;Яблочному Спасу&quot;.
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