Яблочный Спас в 2024 году: какого числа его отмечают, история и традиции праздника

Яблочный Спас — народное название христианского праздника Преображение Господне. В этот день принято посещать богослужения, освящать яблоки и другой урожай, а также собираться за одним столом с семьей и друзьями, наслаждаясь тематическими блюдами и душевной беседой.
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