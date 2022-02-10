Политолог объяснил, как госпитализация Жириновского отразится на вакцинации

История с госпитализацией Владимира Жириновского, по сути, главного адепта вакцинации в российской политике, наверняка станет самым большим козырем антиваксеров, поскольку даже восемь прививок не помогли ему избежать заражения коронавирусом.
История с госпитализацией Владимира Жириновского, по сути, главного адепта вакцинации в российской политике, наверняка станет самым большим козырем антиваксеров, поскольку даже восемь прививок не помогли ему избежать заражения коронавирусом.
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