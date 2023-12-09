Широв: Запад использует санкции против России скорее как информационный повод

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв заявил, что новые антироссийские санкции важны для западных стран скорее как информационный повод для демонстрации поддержки украинских властей.
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