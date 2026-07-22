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Всё о женщинах

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Земля на грядках стала как камень? Почему образуется почвенная корка и как предотвратить ее появление

Земля на грядках стала как камень? Почему образуется почвенная корка и как предотвратить ее появление

Какой огородник не мечтает о хорошей земле на участке — плодородной, хорошо структурированной, рыхлой! Однако, если после очередного ливня или полива на поверхности грунта образуется плотная корка, до критерия «хорошая» ваша земелька явно не дотягивает.

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