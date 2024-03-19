Основатель Artprice назвал причины для оптимизма на мировом арт-рынке

Генеральный директор и основатель Artmarket.com и Artprice Тьерри Эрманн прокомментировал недавний отчет экспертов, согласно которому суммарный оборот аукционных продаж произведений искусства и NFT-арта за 2023 год снизился на 14%.
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