СК возбудил дела из-за обрушения двух мостов за один день в Приморье

t.me/Следком Приморья Два уголовных дела о превышении должностных полномочий сотрудниками минтранса Приморья возбудили после обрушения сразу двух мостов в один день в регионе, сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.
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