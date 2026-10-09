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Аргументы недели

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С марта 2027 года изменятся правила сдачи экзамена в ГАИ

С марта 2027 года изменятся правила сдачи экзамена в ГАИ

Правила сдачи экзаменов на водительские права меняются поэтапно. Правительство внесло поправки в правила, утверждённые постановлением № 1097.

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