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Глава Одинцова проверил благоустройство Саввино-Сторожевского монастыря

Глава Одинцова проверил благоустройство Саввино-Сторожевского монастыря

Благоустройство Саввино-Сторожевского монастыря продолжается в Звенигороде. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов и наместник обители, архимандрит Стефан, проверили, на каком этапе сейчас находятся работы.

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