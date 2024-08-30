Глава Одинцова проверил благоустройство Саввино-Сторожевского монастыря

Благоустройство Саввино-Сторожевского монастыря продолжается в Звенигороде. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов и наместник обители, архимандрит Стефан, проверили, на каком этапе сейчас находятся работы.
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