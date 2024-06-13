Инстасамка отсудила у артиста Ярушина 2 млн рублей за использование песни

Суд обязал актера, певца шоумена Станислава Ярушина выплатить 2 млн рублей из-за использования песни «За деньги да» российской рэп-исполнительницы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева), сообщает «360».
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