Проезд в маршрутках по вечерам может подорожать в Чите

Проезд в общественном транспорте Читы может подорожать вечером. Это нужно, чтобы решить проблему с нехваткой водителей и машин на невыгодных маршрутах, об этом сообщила глава администрации Инна Щеглова в эфире ВГТРК.
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