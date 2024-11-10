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Проезд в маршрутках по вечерам может подорожать в Чите

Проезд в маршрутках по вечерам может подорожать в Чите

Проезд в общественном транспорте Читы может подорожать вечером. Это нужно, чтобы решить проблему с нехваткой водителей и машин на невыгодных маршрутах, об этом сообщила глава администрации Инна Щеглова в эфире ВГТРК.

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