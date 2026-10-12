Израильский пляжный сезон 2026: между войной, спасателями и морской иронией

Израильский пляжный сезон 2026 года стал зеркалом для всей страны: война диктует расписание, государство тратит миллионы на инфраструктуру, но забывает о зарплатах спасателей, а море — как всегда — не прощает ошибок и иллюзий .
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