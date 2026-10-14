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Семак недоволен судейством: «Они запутали всех. Поставил — прав, не поставил — тоже прав. Я не понимаю, честно»

Семак недоволен судейством: «Они запутали всех. Поставил — прав, не поставил — тоже прав. Я не понимаю, честно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над махачкалинским «Динамо» в гостевом матче 4-го тура FONBET Кубка России объяснил свое недовольство судейством.

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